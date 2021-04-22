Волонтеры подключились к поискам дончанина, страдающего психическим расстройством
Волонтеры подключились к поискам 67-летнего мужчины, без вести пропавшего в Ростовской области. Георгий Таранов не выходит на связь с родственниками почти два месяца.
Последний раз пенсионера видели 5 марта. В тот день житель города Шахты пошел в гости к своему соседу, но домой так и не вернулся. Родственники забили тревогу и написали заявление в полицию. Мужчина имеет вторую группу инвалидности и страдает психическим расстройством.
Георгию на вид - около 70 лет. У мужчины полное телосложение, длинные рыжие волосы, рост - 160 сантиметров. У пенсионера сплюснут и повернут в левую сторону нос, а на левой щеке - шрам. В день исчезновения пропавший был одет в куртку, черные штаны и такого же цвета рубашку. На ногах у мужчины - черные галоши.
Если вам известно что-либо о местонахождении Георгия Таранова, сообщите по номерам: 112 или 8 (863) 59-41-20.