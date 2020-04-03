Донские депутаты предложили поддержать предпринимателей за счёт бюджетных средств

Донские депутаты предлагают утвердить дополнительные меры поддержки бизнеса, пострадавшего в условиях распространения коронавирусной инфекции.Новые предложения парламентарии озвучили во время внеочередного Собрания фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Ростовской области.В частности, депутаты предложили компенсировать из бюджета затраты, понесённые предприятиями на выплату зарплаты за время нерабочих дней с 30 марта по 30 апреля. Речь идёт о компаниях, которые входят в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики. К ним, в том числе относятся, организации и индивидуальные предприниматели, чья ежемесячная выручка в этот период упала более чем на 30 %.Данные субъекты бизнеса также предлагается освободить от уплаты взносов с фонда оплаты труда в государственные внебюджетные фонды.Меры господдержки депутаты предлагают распространить на некоммерческие организации и субъекты социального предпринимательства.Среди других предложений: возврат прямого субсидирования бизнесу процентной ставки по банковским кредитам, временное освобождение работодателей от уголовной и административной ответственности за задержку зарплаты при условии сохранения рабочего места. Парламентарии также предлагают до конца года ввести мораторий на отключение предприятий и индивидуальных предпринимателей от господдержки из-за невыполнения целевых показателей, просрочки по уплате налогов, выплате зарплаты и т.п.После доработки предложенные фракцией меры поддержки отраслей экономики направят губернатору Ростовской области Василию Голубеву и секретарю Генерального совета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку.