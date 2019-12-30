Снежная королева под ёлкой: ростовчанка создаёт уникальные фарфоровые куклы



В преддверии Нового года каждый человек ищет чудо даже в повседневных вещах. Выбирая подарки для друзей, мы не задумываемся, что даже такой привычный предмет, как игрушка, может поразить воображение. Ростовчанка Юлия Хамова создаёт уникальные куклы из фарфора, войлока, ткани и полимерной глины.



Девушка родилась и выросла в донской столице. Во время учёбы в РГУ на экономическом факультете даже не подозревала, что через какое-то время кардинально сменит сферу деятельности. Окончив вуз, поехала работать в Москву, устроилась в страховую компанию.



- Однажды я зашла на международную выставку кукол, где были представлены работы мастеров чуть ли не со всего света, - вспоминает Юлия. – Меня настолько поразили эти изделия, что я захотела во что бы то ни стало научиться делать такие же. Изучив материалы в Сети, я начала с простого – тканевых кукол «Тильда». В детстве я с бабушкой часто занималась рукоделием, так что быстро освоила эту технику.



Помимо этого, ростовчанка посещала мастер-классы по живописи, и там она услышала о курсах, на которых можно было научиться делать кукол из полимеров. Мастерица не смогла устоять.



Вскоре условия работы в Москве перестали удовлетворять Юлию, и она вернулась в Ростов. «Никогда бы не подумала, что мой отпуск затянется так надолго», - с улыбкой призналась девушка. В родном городе она стала осваивать новые техники, более детально изучать мастерство. Через друзей познакомилась с женщиной, которая занимается реставрацией антикварных фарфоровых кукол. Благодаря ей открыла для себя это направление.



- Полимер, конечно, хорошо смотрится, с ним проще работать. Но что с ним будет через 10 или 20 лет? Фарфор же сохраняется на века.



Создание куклы начинается, конечно, с идеи. Когда мастер понял, что именно он хочет сделать, он выбирает материал, с которым будет работать.



Чтобы создать фарфоровую куклу, нужно сначала изготовить так называемую мастер-модель – копию будущего изделия из полимерной глины. Уже на этом этапе нужно тщательно проработать инструментом все детали.



Из мастер-модели отливается гипсовая форма-слепок, которую можно использоваться несколько раз. Высокопрочный формовочный гипс разводится водой, и так как это довольно толстый материал, на его просушку уходит порядка десяти дней. Затем в форму заливается шликер – жидкий фарфор. Он отдаёт гипсу влагу, и вскоре оттуда уже можно достать «сырую» куклу.



- На первом этапе изделие из фарфора обжигают при температуре 600-700 градусов. Так как у меня дома нет печи, я ношу свои куклы в специальную мастерскую. После обжига фарфор нужно отшлифовать специальными губками. Это самый долгий процесс. Нужно тщательно проработать каждую деталь, чтобы поверхность была гладкой, без изъянов. Следующий этап – запекание при температуре 1 300 градусов - так фарфор становится прочным.



Когда «кожа» куклы становится идеальной, Юлия приступает к росписи. Глазурными красками она рисует губы, глаза, ресницы, оттеняет румяна, прорабатывает все складки и тени. Затем кукла вновь отправляется в печь, чтобы краски схватились.



В магазине Юлии нельзя найти ни одной раздетой куклы. Одежду, даже самую крохотную, она шьёт сама. Девушка также создаёт вещи для коллекционеров кукол, которые обращаются к ней с определёнными заказами.



Свои изделия она одевает не только в современные ткани, но и в настоящий антиквариат. Так, под Новый год она ставит под свою ёлку Снежную королеву, кафтан которой сшит из старинной свадебной сумочки, а платье – из редкого шёлкового шарфа. Такие уникальные вещи мастерица находит на блошиных рынках по время путешествий по Европе.



- Я начала их покупать ещё задолго до того, как стала заниматься куклами. Старые красивые вещи всегда меня притягивали. Я брала их, даже не зная, куда применю.



В ход идет всё – даже такие предметы, которые, казалось бы, не могут быть использованы при создании куклы. Юлия вспомнила, как не могла придумать, из чего сделать ручку для зонтика для одной из своих кукол. Она случайно обратила внимание на пластиковый колпачок на куртке, который отлично подошёл на эту роль.



Основные мотивы в работах мастерицы – кошки и тема пирожных, выпечки, ярких леденцовых цветов. Мастерица размещает свои работы в интернет-магазине.



Большинство заказов поступают из-за границы, особенно из Японии. Сейчас она работает над изделием, которое совместит обе её страсти, - кошкой-кондитером.