Медики зафиксировали заболевших коронавирусом в 43 муниципалитетах Ростовской области

В Ростовской области коронавирус подхватили еще 239 человек. За сутки с 7 по 8 апреля по числу зараженных лидируют ростовчане. В донской столице положительные результаты тестов на COVID-19 получил 91 человек. На втором месте по количеству инфицированных оказался Зерноградский район, а на третьем - Сальский.По шесть заболевших зафиксировали в Новочеркасске, Азовском, Неклиновском, Багаевском районах. В Каменске-Шахтинском, Шахтах, Новошахтинске, а также Мартыновском, Белокалитвинском и Пролетарском районах пациентами с коронавирусом стали по пять дончан. А в Тарасовском, Семикаракорском, Орловском, Цимлянском, Заветинском, Аксайском, Мясниковском и Таганроге - по четыре.На территории Красносулинского, Милютинского, Целинского, Ремонтненского, Обливского, Миллеровского, Кашарского и города Гукова заразились по три человека. В Тацинском, Октябрьском, Зимовниковском, Волгодонском, Дубовском, Каменском, Песчанокопском - по два. Меньше всего инфицированных выявили в Советском, Усть-Донецком, Шолоховском, Матвеево-Курганском, Константиновском, Верхнедонском и городе Волгодонске. Там вирус подхватили по одному жителю.С начала пандемии в регионе заболел 82 761человек. По информации областного правительства, 3 745 из них скончались. За прошедшие сутки COVID-19 забрал жизни еще 26 пациентов в возрасте от 52 до 89 лет.