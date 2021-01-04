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МЧС объявило штормовое предупреждение в Ростовской области

МЧС объявило штормовое предупреждение в Ростовской области
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Непогода ожидается с 13 часов 9 января до утра 10 января.

В большинстве районов пройдут ливни, а сила порывов ураганного ветра достигнет 18 метров в секунду (64 км/час). В северной части региона прогнозируют налипание мокрого снега.

Водителям рекомендуется быть особенно внимательными на дороге, а по возможности и вовсе отказаться от поездок. Пешеходам стоит подготовить обувь к скользким тротуарам и переходить проезжую часть, только убедившись, что автомобилисты готовы остановиться.

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