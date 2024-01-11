Мать утонувших детей в Матвеево-Курганском районе была лишена родительских прав
Появилась информация о семье детей, утонувших в водоеме в Матвеево-Курганском районе. Как сообщил DonDay.ru, мать в момент трагедии распивала спиртное с мужем.
Анна Дороженко из села Авило-Успенка воспитывала 8-летнюю девочку и 6-летнего мальчика с мужем Русланом Кулашкиным. Днем 9 января пара накрыла стол и достала алкогольные напитки. Пока родители отдыхали, малыши отправились гулять к искусственному водоему. Они стали на неокрепший лед и провалились в студеную воду. Очевидцы бросились на помощь, но не смогли спасти. Прибывшие спасатели вытащили тела брата и сестры.
Известно, что мать была лишена родительских прав, а семья характеризовалась как неблагополучная. Помимо утонувших малышей, у Анны Дороженко есть совершеннолетняя дочь.
По факту гибели детей правоохранители начали проверку. Они дадут оценку работы органов опеки и попечительства.