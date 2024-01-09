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Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту гибели двоих детей

Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту гибели двоих детей
Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту гибели двоих детей, провалившихся под лед. Трагедия произошла 9 января в селе Авило-Успенка Матвеев-Курганского района.

Шестилетний мальчик и его 8-летняя сестра пошли к водоему. Они вышли на неокрепший лед и провалились в воду. В ледяной воде оба ребенка погибли.

На место выехал выехал и. о. прокурора района Александр Попов. По факту трагедии прокуратура региона организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства.

Ход и результаты проверки на контроле ведомства.
Фото: СУ СКР по Ростовской области.
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