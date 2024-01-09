Фото: СУ СКР по Ростовской области.

Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту гибели двоих детей, провалившихся под лед. Трагедия произошла 9 января в селе Авило-Успенка Матвеев-Курганского района.Шестилетний мальчик и его 8-летняя сестра пошли к водоему. Они вышли на неокрепший лед и провалились в воду. В ледяной воде оба ребенка погибли.На место выехал выехал и. о. прокурора района Александр Попов. По факту трагедии прокуратура региона организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства.Ход и результаты проверки на контроле ведомства.