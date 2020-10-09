Массовые отключения света ждут ростовчан посреди рабочей недели

В Ростове-на-Дону тысячи горожан останутся без света посреди недели. Об этом сообщает «Донэнерго».В среду, 14 сентября,электричества не будет у ростовчан, проживающих по адресам:- улица Коровкина, 1-39, 2-40;- улица 12-го Февраля, 46-100, 71-83;- переулок Срыпника, 59-71, 64-72;- 2-й переулок, 55-71, 44-68;- улица Белгородская, 1-19, 2-20,- улица Белинского, 1-19, 2-18,- улица Самойловская, 34-52, 41-59;- переулок Марсовый, 1-13, 2-14;- переулок Трудовой, 1-29, 2-36;- переулок Конструкторский, 5-15, 4-14;- улица Зенитчиков, 1-5, 2-12;- улица Проезжая, 7-17, 2-12;- переулок Булавина, 15-35, 2-12;- улица Сызранская, 1-19, 2-18.Обесточат домана 37-й Линии, 51-91, 2-й Пролетарской, 52/54, 63-75, 16-й Линии, 16-32, 11-39; Мурлычева, 25-53, 26-46, 1-й Майской, 17-21, Комсомольской, 26-80, 1-67, 29-й Линии, 16, 31-й Линии, 19-33, 18-34, 33-й Линии, 1-41, 2-36, 35-й Линии, 1-17, 2-48, 37-й Линии, 2-8, 7-23, 39-й Линии, 1-33, 2-22, Сарьяна, 38-48, 45-й Линии, 2-14, Лесозащитной, 37-83, 42-94, Архангельской, 27-29, 28-30, Днепропетровской, 67-69, 20-28, Богураева, 1-9, 2-22, Брестской, 17-33, 52-74, Брянской, 15-41, 14-424, Панфиловцев, 2-34, Иркутском, 21-25, 30-32, Астраханском, 31-33, 32-34, Одесском проезде, 1-21, 2-22, Керченском, 13-37, 14-38, Сочинском, 13-43, 14-52, Туапсинском, 29-47. Также света лишатся поселок Автосборочный, проспект Нагибина, 34, 36, 38, улица Пришкольная, 1-33, 2-я Краснодонская, 2-42, переулок Дунайский, 1-17, 2-26, Аральский, 1-21, 2-26, Чингарский, 1-21, 2-24, Кленовый, 1-21, 2-28, Омский, 1-31.приостановят подачу электричества для домов на улицах: 2-й Кольцевой, 11-59, 28-42; 1-й Кольцевой, 40-52, 13-25, Балакирева, 1-17, 2-20.на проспекте Ворошиловском, 60, 62 также не будет света.