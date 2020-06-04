Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Часть Красного Сулина останется без света с начала рабочей недели

Часть Красного Сулина останется без света с начала рабочей недели
С начала рабочей недели 27 улиц в Красном Сулине останутся без электричества. Подробности были опубликованы на сайте «Донэнерго».

Так, света не будет во вторник и среду, 9 и 10 июня, с 9:00 до 17:00. География отключений следующая:

– улица Менделеева;
– улица Центральная;
– улица Больничная;
– улица Абрикосовая;
– улица Березовая;
– улица Строителей;
– улица Одесская;
– улица Молодежная;
– улица Сулинская;
– переулок Фондовый;
– переулок Летний;
– улица Крайняя;
– улица Волгоградская;
– улица Щорса;
– улица Монтажников
– улица Димитрова;
– улица Бакинская;
– переулок Грэсовский;
– улица Северо-Восточная;
– переулок Колодезный;
– улица Южная;
– улица Транспортная;
– улица Депутатская;
– улица Социалистическая;
– улица Суворова;
– улица Мичурина;
– улица Сельскохозяйственная;

На сайте официального оператора услуг электроэнергии в Ростовской области уточняется, что работы пройдут с включением света на ночь.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.