Часть Красного Сулина останется без света с начала рабочей недели

С начала рабочей недели 27 улиц в Красном Сулине останутся без электричества. Подробности были опубликованы на сайте «Донэнерго».Так, света не будет во вторник и среду, 9 и 10 июня, с 9:00 до 17:00. География отключений следующая:– улица Менделеева;– улица Центральная;– улица Больничная;– улица Абрикосовая;– улица Березовая;– улица Строителей;– улица Одесская;– улица Молодежная;– улица Сулинская;– переулок Фондовый;– переулок Летний;– улица Крайняя;– улица Волгоградская;– улица Щорса;– улица Монтажников– улица Димитрова;– улица Бакинская;– переулок Грэсовский;– улица Северо-Восточная;– переулок Колодезный;– улица Южная;– улица Транспортная;– улица Депутатская;– улица Социалистическая;– улица Суворова;– улица Мичурина;– улица Сельскохозяйственная;На сайте официального оператора услуг электроэнергии в Ростовской области уточняется, что работы пройдут с включением света на ночь.