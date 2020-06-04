Часть Красного Сулина останется без света с начала рабочей недели
С начала рабочей недели 27 улиц в Красном Сулине останутся без электричества. Подробности были опубликованы на сайте «Донэнерго».
Так, света не будет во вторник и среду, 9 и 10 июня, с 9:00 до 17:00. География отключений следующая:
– улица Менделеева;
– улица Центральная;
– улица Больничная;
– улица Абрикосовая;
– улица Березовая;
– улица Строителей;
– улица Одесская;
– улица Молодежная;
– улица Сулинская;
– переулок Фондовый;
– переулок Летний;
– улица Крайняя;
– улица Волгоградская;
– улица Щорса;
– улица Монтажников
– улица Димитрова;
– улица Бакинская;
– переулок Грэсовский;
– улица Северо-Восточная;
– переулок Колодезный;
– улица Южная;
– улица Транспортная;
– улица Депутатская;
– улица Социалистическая;
– улица Суворова;
– улица Мичурина;
– улица Сельскохозяйственная;
На сайте официального оператора услуг электроэнергии в Ростовской области уточняется, что работы пройдут с включением света на ночь.