Массовые отключения света пройдут в Ростове после выходных





В начале рабочей недели в Ростове пройдут массовые отключения света. Электроэнергию будут отключать со вторника по пятницу.



В первый рабочий день недели, 10 марта, с 9 утра до 16 часов электроэнергии не будет на улицах:

- Казахской 89Б, 89/4, 89/5;

- Раздорской 2А, 4;

- Фурмановской 152;

- Чистопольской в домах с 1 по 13 и с 2 по 48;

- Балка;

- Смены в домах с 9 по 19 и с 2 по 26;

- Раздорской в домах с 1 по 9;

- Каменском в домах с 1 по 9 и с 2 по 10;

- Мигулинском в домах с 1 по 9 и с 2 по 12;

- Гуковском в домах с 1 по 7 и с 2 по 10.



В этот же день с 9 утра до 17 часов света не будет на улицах:

- Казахской 78/3, 78/4, 84/3, 84/4;

- Зорге 33/2, 33/3;

- Комсомольской в домах с 44 по 80 и с 51 по 67;

- 37-й Линии в домах с 2 по 8 и с 7 по 23;

- 39-й Линии в домах с 1 по 33 и с 2 по 22;

- Сарьяна 68;

- 45-й Линии в домах с 2 по 14.



В среду, 11 марта, с 10 утра до 16 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах:

- Коллективной в домах с 1 по 27 и с 2 по 32;

- Водопьянова в домах с 1 по 13 и с 2 по 10;

- Коккинаки в домах с 1 по 15 и с 2 по 8;

- Слепнёва в домах с 1 по 7;

- Леваневского в домах с 1 по 23 и с 2 по 32;

- Чкалова в домах с 1 по 41 и с 2 по 48;

- Суворова в домах с 70 по 78 и с 125 по 127;

- Большой Садовой в домах с 125 по 131;

- Нахичеванском в домах с 25 по 29 и №№ 38, 38А.



В этот же день с 9 утра до 17 часов обесточат дома по адресам:

- Малиновского 72/2, 72/3, 72/1, 2А;

- Ерёменко 66/1, 66/2, 66Е, 66;

- Двинская с 22 по 30;

- 26-го июня с 21 по 31 и с 20 по 30;

- Щербакова с 95 по 109;

- Волжская с 21 по 29 и с 28 по 38;

- Калужской с 1 по 37 и с 2 по 26;

- Абаканская с 1 по 55 и с 2 по 20.



Также в среду с 10 утра до 14 часов электричество отключат на улицах:

- Евдокимова в домах с 64 по 96;

- Фурмановской в домах с 45 по 79 и с 56 по 80;

- Краснокурсантской в домах с 45 по 67 и с 54 по 56;

- Оренбургском в домах с 64 по 114;

- Кошевого в домах с 29 по 75 и с 30 по 80;

- Ялтинском в домах с 23 по 77 и с 30 по 84;

- Батумском в домах с 25 по 71 и с 28 по 90;

- Тбилисском в домах с 29 по 89 и с 58 по 96;

- Грузинском в домах с 41 по 63.



В четверг, 12 марта, с 9 утра до 17 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах:

- Ерёменко 66/4, 66/5, 66/6, 66/7, 66/3, 89А;

- Малиновского 72;

- Нижегородской в домах с 33 по 49А, №№ 49Б, 49В, 49Г, а также с 34 по 112;

- Листопадова в домах с 100 по 108 и с 176 по 180;

- Искуственной в домах с 72 по 98 и с 47 по 69;

- Марти 17.



С 9 утра до 16 часов свет отключат на улицах:

- Большой Садовой 150, 160, 162, 166, 170, 176;

- Социалистической 215.



В пятницу, 13 марта, с 9 утра до 16 часов электроэнергию отключат на улицах:

- Ерёменко 66/8, 66/9, 60/11, 66/10, 60Ж;

- Малиновского 70А, 70, 70/1.



С 10 утра до 14 часов электричества не будет по адресам:

- Добровольского 2/1, 3/1, 3/2, 6, 6А;

- Волкова 3/1, 3/2.

Кроме этого, с 10 по 13 марта с 9 утра до 16 часов подача электроэнергии будет прекращаться на улицах:

- Рыльского в домах с 3 по 7 и с 2 по 24;

- Горсоветской в домах с 40 по 68 и с 57 по 79;

- Карьерном в домах с 2 по 12.



Плановые отключения проводятся во избежание аварийных ситуаций на оборудовании.