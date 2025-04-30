Машиностроительный завод из Тулы хочет отсудить у «Роствертола» 12 млн рублей

Фото: Вертолётный завод РВПК /г.Ростов-на-Дону

АО «Акционерная компания «Туламашзавод» направило иск в суд к АО «Ростовский вертолетный производственный комплекс «Роствертол». Заявление было принято в производство арбитражным судом Ростовской области 22 апреля.Тульский машиностроительный завод требует у донского предприятия более 12 миллионов рублей. Предметом спора стали неоплаченные счета за поставленный товар.АО «Роствертол» было зарегистрировано в 1992 году. Однако сам авиационный завод работает с 1939 года. Помимо производства вертолетов, предприятие выпускает прочие летательные аппараты.