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Машиностроительный завод из Тулы хочет отсудить у «Роствертола» 12 млн рублей

Машиностроительный завод из Тулы хочет отсудить у «Роствертола» 12 млн рублей
АО «Акционерная компания «Туламашзавод» направило иск в суд к АО «Ростовский вертолетный производственный комплекс «Роствертол». Заявление было принято в производство арбитражным судом Ростовской области 22 апреля.

Тульский машиностроительный завод требует у донского предприятия более 12 миллионов рублей. Предметом спора стали неоплаченные счета за поставленный товар.

АО «Роствертол» было зарегистрировано в 1992 году. Однако сам авиационный завод работает с 1939 года. Помимо производства вертолетов, предприятие выпускает прочие летательные аппараты.
Фото: Вертолётный завод РВПК /г.Ростов-на-Дону
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