У таганрогского авиазавода имени Бериева хотят отсудить 71 млн рублей

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Подмосковная «Авиационная корпорация «Рубин» направило иск в суд к ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева». Заявление поступило в арбитражный суд Ростовской области 3 апреля.Компания по производству частей летательных аппаратов требует у донского предприятия более 71 миллиона рублей. Предмет спора не разглашается. Вероятно, истец хочет получить деньги за поставленный товар.Заявление пока не было принято в производство.ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева» было основано в октябре 1934 года. Предприятие занимается разработкой, серийным производством, модернизацией и ремонтом самолётов-амфибий и авиационных комплексов специального назначения.