«Роствертол» получил иск в суд на 50 млн рублей
Подмосковное ПАО «Научно-производственное предприятие «Аэросила» направило иск в суд к АО «Ростовский вертолетный производственный комплекс «Роствертол». Заявление поступило в арбитражный суд Ростовской области 8 апреля.
Компания по производству двигателей для летательных аппаратов требует у донского предприятия более 50 миллионов рублей. Предмет спора не разглашается. Вероятно, истец хочет получить деньги за поставленный товар.
Заявление пока не было принято в производство.
АО «Роствертол» было зарегистрировано в 1992 году. Однако сам авиационный завод работает с 1939 года. Помимо производства вертолетов, предприятие выпускает прочие летательные аппараты.