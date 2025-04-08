Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

«Роствертол» получил иск в суд на 50 млн рублей

«Роствертол» получил иск в суд на 50 млн рублей
Подмосковное ПАО «Научно-производственное предприятие «Аэросила» направило иск в суд к АО «Ростовский вертолетный производственный комплекс «Роствертол». Заявление поступило в арбитражный суд Ростовской области 8 апреля.

Компания по производству двигателей для летательных аппаратов требует у донского предприятия более 50 миллионов рублей. Предмет спора не разглашается. Вероятно, истец хочет получить деньги за поставленный товар.

Заявление пока не было принято в производство.

АО «Роствертол» было зарегистрировано в 1992 году. Однако сам авиационный завод работает с 1939 года. Помимо производства вертолетов, предприятие выпускает прочие летательные аппараты.
Фото: Вертолётный завод РВПК /г.Ростов-на-Дону
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.