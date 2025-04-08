«Роствертол» получил иск в суд на 50 млн рублей

Фото: Вертолётный завод РВПК /г.Ростов-на-Дону

Подмосковное ПАО «Научно-производственное предприятие «Аэросила» направило иск в суд к АО «Ростовский вертолетный производственный комплекс «Роствертол». Заявление поступило в арбитражный суд Ростовской области 8 апреля.Компания по производству двигателей для летательных аппаратов требует у донского предприятия более 50 миллионов рублей. Предмет спора не разглашается. Вероятно, истец хочет получить деньги за поставленный товар.Заявление пока не было принято в производство.АО «Роствертол» было зарегистрировано в 1992 году. Однако сам авиационный завод работает с 1939 года. Помимо производства вертолетов, предприятие выпускает прочие летательные аппараты.