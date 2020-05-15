Маловодье на Дону может достичь исторического минимума

В последний раз критическое маловодье в Ростовской области фиксировали в 2015 году.

2015 год. Осохшее и заросшее дно Цимлы. В центре снимка - Восточная дамба волгодонского порта, которая соединилась с сушей.

2015 год. Осохшее дно балки Сухосоленовской. Волгодонск.

Среди негативных последствий маловодья: проблемы с судоходством, образование больших песчаных пляжей вдоль Дона, увеличение площади осушенных территорий вдоль береговой зоны Цимлы, повышенная минерализация воды.



В Ростовской области может повториться ситуация пятилетней давности, когда маловодье на Дону достигло исторических значений. Тогда наполняемость Цимлянского водохранилища составила всего 31,16 при нормальном подпорном уровне 36 метров.Прошедшая малоснежная тёплая зима привела к тому, что в бассейне Дона в 2020 году отмечается низкое половодье.По данным Северо-Кавказского управления гидрометеорологии, весенний приток воды в Цимлянское водохранилище ожидается в объёме 3-4 км, что составляет одну треть от нормы. Похожие условия приточности в водохранилище складывались в сильно маловодные 2011-й и 2015 год.По словам эксперта, серьёзных последствий для экосистемы в связи с этим ожидать не приходится. Большинство водных организмов в той или иной степени приспособлены к подобным колебаниям. Однако при сохранении этой тенденции в долгосрочной перспективе будет происходить изменение структуры водной системы и снижение функций самоочищения водоёмов.Увеличение солёности воды может стать причиной сокращения ареала обитания пресноводных видов рыб. В целом это является дополнительным стрессом для водных обитателей, и так подверженных негативному влиянию (перелов, загрязнение морской среды и т. д.).Данные изменения отразятся и на качестве водопроводной воды.Основная задача Цимлянского водохранилища - многолетнее регулирование стока. Его функцией было и остаётся накопление воды весной и равномерное распределение в течение всего года. По данным Донского бассейнового водного управления, с 7 декабря прошлого года сброс воды составил 200 м/с, а с 25 января 2020 года - всего 180 м/с при гарантированном санитарном попуске 230 м/с. Такой объём позволяет промываться от загрязнений Дону и обеспечивает водой всех участников водно-хозяйственного комплекса: сельское хозяйство, промышленность, коммунально-бытовые нужды.Наполняемость Цимлянского водохранилища в апреле-мае 2020 года составляет 33,2-33,4 метра. Уровень так называемого мёртвого объема – 31. Это показатель, ниже которого понижение нежелательно, иначе водохранилище перестает выполнять свою регулирующую функцию. Именно такие показатели отмечались в 2015 году.Максимальный за последнее время уровень наполнения - 35,91 метра - был зарегистрирован в 2018 году во время сильного половодья. Тогда водохранилище практически полностью набралось до отметки 36.По словам Алексея Клещенкова, бороться с негативными последствиями маловодья нужно в двух направлениях.Специалист добавил, что следующим этапом может стать разработка системы прогнозирования с целью заблаговременного предупреждения о повышении солености на участках водозаборов и модернизация системы водоочистки и водоподготовки на случаи повышения солености забираемой для водоснабжения воды.