Маловодье на Дону может достичь исторического минимума
В последний раз критическое маловодье в Ростовской области фиксировали в 2015 году.
В Ростовской области может повториться ситуация пятилетней давности, когда маловодье на Дону достигло исторических значений. Тогда наполняемость Цимлянского водохранилища составила всего 31,16 при нормальном подпорном уровне 36 метров.
Прошедшая малоснежная тёплая зима привела к тому, что в бассейне Дона в 2020 году отмечается низкое половодье.
- Зимние осадки на фоне повышенной температуры воздуха преимущественно впитывались в непромёрзшую землю, сформировав к началу половодья запас влаги в снеге, которая могла поступить с поверхностным стоком в реки, значительно ниже нормы, - рассказал заведующий лабораторией гидрохимии и гидробиологии, кандидат географических наук ЮНЦ РАН Алексей Клещенков.
По данным Северо-Кавказского управления гидрометеорологии, весенний приток воды в Цимлянское водохранилище ожидается в объёме 3-4 км3, что составляет одну треть от нормы. Похожие условия приточности в водохранилище складывались в сильно маловодные 2011-й и 2015 год.
По словам эксперта, серьёзных последствий для экосистемы в связи с этим ожидать не приходится. Большинство водных организмов в той или иной степени приспособлены к подобным колебаниям. Однако при сохранении этой тенденции в долгосрочной перспективе будет происходить изменение структуры водной системы и снижение функций самоочищения водоёмов.
- Кроме того, пониженные, на уровне исторических минимумов, сбросы воды в нижний бьеф Цимлянского водохранилища будут способствовать сокращению жидкого речного стока в Азовское море и увеличению солёности Таганрогского залива. Это приведёт к повышению частоты и повторяемости проникновения осолоненных морских вод в устьевую область Дона с достижением водозаборов Азова, - пояснил Алексей Клещенков.
2015 год. Осохшее и заросшее дно Цимлы. В центре снимка - Восточная дамба волгодонского порта, которая соединилась с сушей.
Увеличение солёности воды может стать причиной сокращения ареала обитания пресноводных видов рыб. В целом это является дополнительным стрессом для водных обитателей, и так подверженных негативному влиянию (перелов, загрязнение морской среды и т. д.).
Данные изменения отразятся и на качестве водопроводной воды.
- Поступление солёной морской воды в водозаборы Азовводоканала может приводить к поступлению в водопроводную сеть воды, не соответствующей нормативам питьевой по таким показателям, как общая жесткость, концентрация хлоридов и сульфатов, - отметил специалист. - В результате вода приобретает солёный или горько-солёный вкус. При её долговременном потреблении повышается риск развития заболеваний желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы.
Основная задача Цимлянского водохранилища - многолетнее регулирование стока. Его функцией было и остаётся накопление воды весной и равномерное распределение в течение всего года. По данным Донского бассейнового водного управления, с 7 декабря прошлого года сброс воды составил 200 м3/с, а с 25 января 2020 года - всего 180 м3/с при гарантированном санитарном попуске 230 м3/с. Такой объём позволяет промываться от загрязнений Дону и обеспечивает водой всех участников водно-хозяйственного комплекса: сельское хозяйство, промышленность, коммунально-бытовые нужды.
Наполняемость Цимлянского водохранилища в апреле-мае 2020 года составляет 33,2-33,4 метра. Уровень так называемого мёртвого объема – 31. Это показатель, ниже которого понижение нежелательно, иначе водохранилище перестает выполнять свою регулирующую функцию. Именно такие показатели отмечались в 2015 году.
2015 год. Осохшее дно балки Сухосоленовской. Волгодонск.
Максимальный за последнее время уровень наполнения - 35,91 метра - был зарегистрирован в 2018 году во время сильного половодья. Тогда водохранилище практически полностью набралось до отметки 36.
- По прогнозам, в этом году ситуация будет аналогичной 2015 году, если не пройдут сильные дожди, которые помогут немного наполнить водохранилище в летний период, - добавил учёный.
По словам Алексея Клещенкова, бороться с негативными последствиями маловодья нужно в двух направлениях.
- Прежде всего, должна быть разумная экономия воды. Например, переход от технологий дождевания в сельском хозяйстве к капельному орошению будет способствовать сохранению водных ресурсов. И такая программа у нас в Ростовской области действует. С другой стороны, основой разработки и принятия решений должна являться всесторонняя информация о проблеме, поэтому, на наш взгляд, целесообразно развитие сети наблюдательных постов за температурой и соленостью вод на взморье и в дельте Дона (в том числе на участках водозаборов) с передачей данных в общедоступную информационную систему.
Специалист добавил, что следующим этапом может стать разработка системы прогнозирования с целью заблаговременного предупреждения о повышении солености на участках водозаборов и модернизация системы водоочистки и водоподготовки на случаи повышения солености забираемой для водоснабжения воды.