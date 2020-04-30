Цимлянское водохранилище в Ростовской области заполнено только на 72%

В Ростовской области в Цимлянском водохранилище наблюдается недостаточное количество воды. Об этом 5 мая во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС сообщил исполняющий обязанности начальника донского ГУ МЧС Сергей Филиппов.Водоём наполнен только на 72%. Это связно с тем, что минувшая зима была тёплой и малоснежной. Из-за небольшого количества осадков приток воды в Цимлянском водохранилище не достиг плановых показателей.В реках, озёрах и водохранилищах с малым количеством воды бурно цветёт растительность. В условиях жаркого лета высока вероятность активного роста и размножения водорослей, из-за чего окажутся засорены водозаборы. По этой причине также могут быть перебои со снабжением водой города Волгодонска.