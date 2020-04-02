Прошедшая тёплая зима станет причиной гибели рыбы на Дону
В Ростовской области тёплая зима оставила ощутимый след на флоре и фауне. Эффект от трёх аномально тёплых и бесснежных месяцев проявится уже совсем скоро.
Главный научный сотрудник Южного научного центра РАН, доктор биологических наук Павел Балыкин рассказал, как плюсовые температуры зимой повлияли на жизнь речных обитателей.
- В тёплую погоду раньше просыпаются насекомые, такие как комары, но не могут найти пропитание и погибают. Поскольку их личинки (мотыль) входят в рацион питания многих рыб, отсутствие пищи может привести к их гибели, особенно на стадии мальков, - отметил Павел Балыкин.
Тёплая погода и отсутствие льда на водоёмах дали возможность браконьерам не прерывать на зиму свой промысел. Они продолжают перекрывать сетями места обитания промысловых рыб.
- Следует также отметить, что из-за высокой температуры вода тоже была более тёплой. В таких условиях лучше выживают паразиты и возбудители заболеваний рыб (гельминты, грибковые, простейшие), что увеличивает опасность возникновения повальных болезней.
Последний фактор может затронуть не только природные популяции рыб, но и промысловые. Может случиться, что предприятия аквакультуры пострадают от последствий тёплой и бесснежной зимы.
Рыбные хозяйства также обращают внимание на то, что в 2020 году нерест рыбы будет проходить в экстремальных условиях. Запасы снежного покрова в Донском бассейне на начало февраля составляли чуть более половины нормы. Из-за этого ожидается минимальный разлив, то есть половодья не будет.
- А нет половодья — рыбе негде нереститься. Малая вода отрежет рыбу от входа на привычные нерестилища, а последующее падение её уровня и обсыхание мест икрометания уничтожит большую часть будущего потомства.
Как ранее писал Rostov.ru, садоводы могут остаться без урожая.