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Лукашенко предложил Зеленскому снять белорусских «Сватов»

Лукашенко предложил Зеленскому снять белорусских «Сватов»
Александр Лукашенко предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому снимать белорусских «Сватов». Такую пропозицию он выдвинул на встрече глав государств, которая прошла 4 октября.

Во время беседы президенты обсудили отношения между своими странами, включая вопросы торговли и пропускной режим на границе. В числе прочего поговорили о культуре и тех вопросах, которые бурно обсуждаются в СМИ.

Президент Беларуси затронул тему сериала «Сваты».

- «Сватов» хотели снять. Волна началась — «Сватов» не сняли. Ну, белорусских «Сватов» снимем. Мы готовы предоставить все условия. Они у нас шикарные. У вас опыт колоссальный — то, чего у нас нет. Давайте вместе создавать эти фильмы, чтобы наши народы видели, что мы родные, никуда не разбежались и бежать не собираемся, — подчеркнул глава государства.

Половину нового сезона сериала снимали на территории Беларуси. Работу над картиной перенесли из Украины после 2014 года. Съёмки продолжались два года, пока в 2017-м на территории Незалежной не запретили показ «Сватов». Тогда работа над сериалом прекратилась. До сих пор, как рассказал актёр Фёдор Добронравов, её не возобновили.

Запрет с показа картины сняли только в марте 2019 года. Артисты, играющие главные роли в «Сватах», выражают надежды на скорое окончание съёмок седьмого сезона. Больше всех этого, конечно, ждут зрители. Сериал полюбился жителям как России, так и Украины. И все они, объединённые любовью к доброму юмору, ожидают продолжения любимой истории.

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