Лукашенко предложил Зеленскому снять белорусских «Сватов»



Александр Лукашенко предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому снимать белорусских «Сватов». Такую пропозицию он выдвинул на встрече глав государств, которая прошла 4 октября.



Во время беседы президенты обсудили отношения между своими странами, включая вопросы торговли и пропускной режим на границе. В числе прочего поговорили о культуре и тех вопросах, которые бурно обсуждаются в СМИ.



Президент Беларуси затронул тему сериала «Сваты».



- «Сватов» хотели снять. Волна началась — «Сватов» не сняли. Ну, белорусских «Сватов» снимем. Мы готовы предоставить все условия. Они у нас шикарные. У вас опыт колоссальный — то, чего у нас нет. Давайте вместе создавать эти фильмы, чтобы наши народы видели, что мы родные, никуда не разбежались и бежать не собираемся, — подчеркнул глава государства.



Половину нового сезона сериала снимали на территории Беларуси. Работу над картиной перенесли из Украины после 2014 года. Съёмки продолжались два года, пока в 2017-м на территории Незалежной не запретили показ «Сватов». Тогда работа над сериалом прекратилась. До сих пор, как рассказал актёр Фёдор Добронравов, её не возобновили.



Запрет с показа картины сняли только в марте 2019 года. Артисты, играющие главные роли в «Сватах», выражают надежды на скорое окончание съёмок седьмого сезона. Больше всех этого, конечно, ждут зрители. Сериал полюбился жителям как России, так и Украины. И все они, объединённые любовью к доброму юмору, ожидают продолжения любимой истории.