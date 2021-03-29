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Лидером по числу инфицированных COVID-19 в области остается Ростов-на-Дону

Лидером по числу инфицированных COVID-19 в области остается Ростов-на-Дону
В Ростовской области выявили еще 239 случаев заболевания коронавирусом. За сутки с 30 по 31 марта наибольшее количество инфицированных COVID-19 зафиксировали в донской столице. Там диагноз подтвердился у 93 человек.

В Неклиновском районе заболели девять человек, а в Новошахтинске и Новочеркасске - по восемь. По семь пациентов с коронавирусом появились на территории Белокалитвинского района и городов Волгодонск и Батайск. В Шахтах, Красносулинском, Зерноградском районах борьбу с вирусом начали по шесть дончан, а в Азовском - пятеро.

По четыре случая инфицирования выявили в Мясниковском, Семикаракорском, Багаевском, Морозовском районах и Каменске-Шахтинске. В Гуково, Тацинском, Волгодонском, Цимлянском, Миллеровском, Сальском - по три.

Пациентами с COVID-19 стали по два жителя Матвеево-Курганского, Дубовского, Егорлыкского, Мартыновского, Орловского, Зимовниковского, Тарасовского, Чертковского, Константиновского районов. Аналогичная ситуация в Пролетарском, Ремонтненском и городе Донецке. Меньше всего инфицированных оказалось в Родионово-Несветайском, Шолоховском, Целинском, Милютинском, Обливском, Каменском, Заветинском, Кашарском и Советском районах. Там заболели по одному человеку.

С начала пандемии коронавирус диагностировали у 80 836 дончан, из которых 3 577 не смогли побороть инфекцию. Как сообщили в областном правительстве, все умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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