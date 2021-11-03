Левенцовская лошадь и хапровский бизон: какие животные гуляли по Ростову миллионы лет назад

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В Ростовском областном музее краеведения по адресу Большая Садовая, 79, работает постоянная экспозиция «Палеонтология Донского края».Сейчас даже невозможно вообразить, что два с половиной миллиарда лет назад в районе Большой Садовой бродили саблезубые кошки, на Левенцовке паслись огромных размеров слоны, а на берегу Дона строили свои жилища бобры ростом с Николая Валуева. Однако это было.Доказательство тому - сама экспозиция. В Ростовской области один из наиболее влиятельных палеонтологов СССР Валериан Громов нашел и описал хапровский фаунистический комплекс. То есть комплекс животных, которые жили здесь 2,5 миллиона лет назад. И описал он их по находкам карьера на северном побережье Азовского моря у станции Хапры. Экспозиция как раз знакомит с этими животными.Сама по себе выставка небольшая. Тем не менее, размеры экспонатов полностью заполняют пространство залов. Одним из самых крупных экспонатов выставки является слон Громова. В экспозиции находятся основные кости животного, череп же выставлен отдельно. Голова древнего слона имеет такие внушительные размеры, что занимает пространство рядом с лестницей на второй этаж. Общий вес этой костяной махины превышает три сотни килограммов.Особым экспонатом экспозиции можно назвать бобра-трогонтерия. Ростом эти бобры были около двух с половиной метров, вес их переваливал за двести килограммов. Плотин они не строили, только рыли норы.- Обратить внимание стоит и на Хапровского эласмотерия, он не является носорогом и, может быть, единороги все-таки существовали и выглядели именно так, - шутит Михаил Долгопольский, научный сотрудник культурно-просветительского отдела.Невозможно пройти мимо мощного черепа первобытного бизона, а также его других останков. Внушительных размеров, они позволяют примерно составить в голове образ животного.- Для первобытных людей бизон являлся «универсальной добычей». Загнав его, люди получали еду, одежду и даже посуду, - отмечает Михаил.При чем для того, чтобы поймать и убить животное, требовалось несколько человек. Один отвлекал, другой нападал, затем они менялись.Экспозиция знакомит и с другими животными, населявшими донской край миллионы лет назад. Среди них есть левенцовская лошадь. Ученые выдвигают гипотезы о ее ближайших родственниках. Из-за того, что лошадь имеет полосатый окрас, скорее всего она является ближайшим потомком зебры.А есть еще интересный экспонат - саблезубая кошка. Палеонтологи рассказывают, что когда-то давно они гуляли на территории нынешней улицы Большая Садовая. Эти кошки были гуманными по отношению к жертве. Они не мучали ее долгими терзаниями. Придавив ее к земле мощными передними лапами или впившись ей в горло, саблезубый тигр мгновенно перерезал жертве сонную артерию и трахею. Точность укуса являлась основным оружием этого хищника — ведь клыки, застрявшие в костях добычи, могли сломаться. Подобная ошибка могла стать фатальной для хищника и привести к его гибели.Также среди экспонатов есть древний верблюд. Глядя на изображение этих животных, первая ассоциация - похожи на жирафов. Однако алютенский верблюд является ближайшим родственником ламы, альпаки и других представителей этого вида.Бугорчатозубый мастодонт, к примеру, был два с лишним метра в длину, такой же длины были и его бивни. Они направлены строго прямо, для того, чтобы без проблем перемещаться в лесистой местности.Экспозиция знакомит и с приазовским жирафом, этрусским носорогом, гиппарионом, азиатским страусом, который жил в одно время с бизонами до ледникового периода, оленем арверноцеросом с раскидистными необъятными рогами и многими другими животными.Что если на минуту хотя бы представить, что эти животные не вымерли? Как жители города с уживались бы с ними? Возможно, кто-то приручил бы саблезубую кошку и охотился бы с ней, скажем, на бизона. Вариантов развития событий много. Но все это, к сожалению, останется в нашем воображении. И где как не на этой выставке можно дать волю фантазии и прикоснуться к такой необычной истории Донского края.