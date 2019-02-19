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Квартиранты украли из квартиры ростовчанина сплит-систему

Квартиранты украли из квартиры ростовчанина сплит-систему
У жителя Советского района Ростова похитили сплит-систему.

В начале февраля ростовчанин пришёл в свою квартиру, которую сдавал в аренду. Недавно жильё освободил квартирант. Хозяин осмотрел квартиру и обнаружил, что, кроме личных вещей жильца, из квартиры пропала сплит-система. Владелец написал в полицию заявление о хищении.
- По подозрению в краже 20 февраля был задержан 35-летний мужчина, снимавший квартиру у потерпевшего, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Полицейские выяснили, что, выселяясь, он снял и продал кондиционер, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он помещён под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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