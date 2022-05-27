Крысы выживают жильцов ЖК «Звездный» в Ростове

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В Ростове-на-Дону жильцов ЖК «Звездный» выживают крысы. О неприятном соседстве ростовчане рассказали на популярном городском портале.По словам горожан, от крыс спасение можно найти только в квартирах. Обработку от грызунов управляющая компания не проводит. Если так и дальше пойдет, вполне вероятно, что и жилище скоро придется делить с хвостатыми соседями. После оборудования жбанов крысы завели себе норы под мусоркой. Пока их можно заметить на детских площадках и в автомобилях. Они уничтожают проводку в машинах, отчего проблем становится только больше.- Лично столкнулась с ней поутру, открыв капот. Машина не заводилась. Поврежден провод. Под капотом полно крысиного помета, - пожаловалась ростовчанка.В УК жильцам утверждают, что крысы приходят со стороны речки Темерник. Вместо того, чтобы решить проблему, они отписываются от жильцов. Сотрудники компании заставляют горожан писать жалобы, только тогда они смогут прислать спецслужбу по травле.В ответ на обращение на портале уже назначили исполнителя, возможно, проблему решат в ближайшее время.