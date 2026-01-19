Ростовчане отметили Крещение в мороз: фоторепортаж с богослужений

Фото: Donday

Несмотря на трескучие морозы, местами достигающие -17 градусов, тысячи ростовчан встретили Крещение Господне в храмах города. Фотографии с богослужений, опубликованные порталом DonDay.В ночь на 19 января в 56 храмах Ростова прошли праздничные литургии и чин освящения воды. Сотни верующих, многие с детьми, пришли на богослужение, невзирая на сильный мороз. В Казанском храме на проспекте Космонавтов утром 19 января прошли торжественная служба и великое освящение воды, сопровождавшееся песнопениями хора.После богослужений православные отправились к крещенским купелям, чтобы совершить традиционное омовение. Возможность окунуться в освященную воду была предоставлена на различных источниках и купелях по всему городу.Расписание купаний в крещенских купелях:Родник «Гремучий» (ул. Амбулаторная): 11:00-12:00.Территория храма Преполовения Пятидесятницы (ул. Всесоюзная): 9:30-10:00.Серафимовский источник (Ботанический спуск): 14:30-15:30.Святой Георгиевский источник (пер. Красноярский): 8:30-9:00.