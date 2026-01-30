Новости
В Ростовской области объявили красный уровень беспилотной опасности 30 января

В Ростовской области объявили красный уровень беспилотной опасности 30 января. Об этом оповестили мониторинговые каналы.

Красный уровень опасности сообщает о наличии прямой угрозы для наземной инфраструктуры и населения.

В частности под угрозой находится Матвеев Курган, Новошахтинск и Новочеркасск.

Жителям рекомендуется покинуть открытые участки улиц, укрыться в комнатах без окон и не пользоваться лифтами.

Напомним, что примерно в полночь в донском регионе был введен режим беспилотной опасности.
Фото: Соцсети
