Фото: Соцсети

В Ростовской области объявили красный уровень беспилотной опасности 30 января. Об этом оповестили мониторинговые каналы.Красный уровень опасности сообщает о наличии прямой угрозы для наземной инфраструктуры и населения.В частности под угрозой находится Матвеев Курган, Новошахтинск и Новочеркасск.Жителям рекомендуется покинуть открытые участки улиц, укрыться в комнатах без окон и не пользоваться лифтами.Напомним, что примерно в полночь в донском регионе был введен режим беспилотной опасности.