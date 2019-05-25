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Краснокнижный такин родился в ростовском зоопарке

Краснокнижный такин родился в ростовском зоопарке
В зоопарке Ростова родился краснокнижный такин-мишми. О радостном событии рассказали 28 мая в зоосаде.

Парнокопытному малышу сейчас три недели. Сообщается, что на свет, как и в прошлом году, появилась девочка. Её старшую сестру зовут Агата, а новорождённой крохе имя ещё не выбрали.

Такины занесены в международную красную книгу из-за угрозы потери среды обитания. Их вид деградирует из-за охоты и родовых изменений. Животные водятся в Индии, Тибете, Непале, Китае и Бутане. Их можно найти в лесах, поросших рододендроном и бамбуком.

В Бутане есть легенда, рассказывающая историю появления этого чудного зверя. Согласно мифу, привержены ламы Друкла Кюнле попросили его сотворить чудо. Он потребовал привезти к нему корову и козу. Съев обоих рогатых, он соединил голову козы со скелетом коровы. Неожиданно зверь ожил — так появился такин.

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