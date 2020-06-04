Короткая рабочая неделя в Ростове будет по-летнему жаркой

Летняя жара пришла в Ростов-на-Дону. Наконец, местные жители могут на время забыть о теплой одежде и порадоваться солнечному теплу. По данным Ростовского гидрометцентра, на короткой рабочей неделе в городе столбики термометров поднимутся до отметки +33 градуса.В понедельник, 8 июня, будет солнечно, температура ожидается днем от +29 до +31, вечером — от +23 до +30 градусов. В то же времяподнимется ветер силой до шести метров в секунду.На следующий день на небе появятся облака, через которые солнце всё-таки будет иногда проглядывать. Ветер прогнозируется силой до пяти метров в секунду. За окном — от +31 до +33 градусов, вечером похолодает до +24.В среду, 10 июня, температура не изменится, будет так же облачно.