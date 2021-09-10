Коронавирусом заболели еще 470 человек в Ростовской области

В Ростовской области коронавирусом ежедневно заражаются сотни людей. За сутки с 12 по 13 сентября медики зафиксировали 470 случаев заболевания COVID-19.По числу новых инфицированных лидирующие позиции остаются у молодежи от 18 до 45 лет (36,6%) и людей от 46 до 65 лет (32,3%). Среди пенсионеров от 66 до 79 лет выявили 14,9% зараженных. Также пациентами с коронавирусом стали дети и старики. Положительные результаты тестов на COVID-19 получили 12,8% несовершеннолетних и 3,4% жителей региона старше 80 лет.Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 130 583 человек. По информации регионального правительства, из них 6 344 не смогли побороть инфекцию. За минувшие сутки коронавирус забрал жизни 26 человек.