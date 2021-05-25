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За сутки коронавирус забрал жизни 20 жителей Ростовской области

За сутки коронавирус забрал жизни 20 жителей Ростовской области
В Ростовской области от коронавируса скончались еще 20 человек. За сутки с 26 по 27 мая не стало 10 женщин в возрасте от 60 до 95 лет и 10 мужчин - от 42 до 86 лет. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19. В их числе сахарный диабет, гипертония, сердечно-сосудистые, онкологические и другие.

Растет и число заболевших среди жителей донского региона. За последние сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили у 184 человек. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 93 473 человек. Большинство из них переносит болезнь в легкой форме с симптомами ОРВИ. Однако в некоторых случаях вирус переносят тяжело. Таких пациентов помещают в стационары ковидных госпиталей, в том числе подключают к аппаратам ИВЛ.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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