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Коронавирус выявили во всех муниципалитетах Дона

Коронавирус выявили во всех муниципалитетах Дона
Коронавирус выявили в 55 муниципалитетах Ростовской области. За последние сутки вирус подтвердился у 480 человек. Лидером среди городов и районов стал Ростов. Тут положительные тесты получили 194 человека. По девять новых зараженных - в Багаевском, Волгодонском, Красносулинском, Миллеровском и Сальском районах.

Единичные случаи заражения - в Дубовском, Советском и Куйбышевском районах. Ситуация с распространением инфекции до сих пор напряженная. Несмотря на то, что главный санитарный врач заявил о том, что область прошла пик третьей волны, цифры говорят о другом.

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