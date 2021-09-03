Коронавирус выявили во всех муниципалитетах Дона

Коронавирус выявили в 55 муниципалитетах Ростовской области. За последние сутки вирус подтвердился у 480 человек. Лидером среди городов и районов стал Ростов. Тут положительные тесты получили 194 человека. По девять новых зараженных - в Багаевском, Волгодонском, Красносулинском, Миллеровском и Сальском районах.Единичные случаи заражения - в Дубовском, Советском и Куйбышевском районах. Ситуация с распространением инфекции до сих пор напряженная. Несмотря на то, что главный санитарный врач заявил о том, что область прошла пик третьей волны, цифры говорят о другом.