Медики выявили новые случаи заражения COVID-19 в 45 муниципалитетах Дона

В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 200 человек. По данным на 18 мая, донская столица лидирует среди 45 муниципалитетов по числу новых зараженных. Там инфекцию подхватили 75 человек. На втором месте остается Батайск (девять человек). Третью позицию делят Сальский и Азовский районы - по семь заболевших.По шесть пациентов с COVID-19 появились в Неклиновском, Кашарском районах и Таганроге. В Каменске-Шахтинском, Гуково, Новошахтинске и Шахтах - по четыре. Аналогичная ситуация - в Багаевском, Семикаракорском, Зерноградском, Морозовском районах.Положительные результаты тестов на коронавирус получили по три жителя Новочеркасска, Кагальницкого, Тарасовского и Красносулинского районов. В Мартыновском, Егорлыкском, Волгодонском, Цимлянском, Миллеровском, Константиновском и Чертковском районах - по два. Столько же заболели на территории Каменского, Октябрьского, Верхнедонского и городов Зверево и Донецка.Меньше всего инфицированных оказалось в Матвеево-Курганском, Шолоховском, Боковском, Куйбышевском, Дубовском, Аксайском, Усть-Донецком, Орловском районах. Там, как и в Тацинском, Веселовском, Целинском, Мясниковском, Пролетарском и городе Азове, вирус подхватили по одному дончанину.Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 91 735 человек. Из них 4 253 пациента ковидных госпиталей не смогли побороть COVID-19. По информации областного правительства, за минувшие сутки вирус забрал жизни 16 человек от 50 лет до 91 года.