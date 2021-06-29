Коронавирус выявили в 46 муниципалитетах Ростовской области

За сутки коронавирусом заболели 232 человека в 46 городах и районах Ростовской области. Более трети из них (101 человек) - жители донской столицы. На втором и третьем местах - Азов и Зерноградский район. Там выявили семь и шесть заболевших соответственно.В Батайске, Каменске-Шахтинском, Гуково, а также Багаевском, Сальском и Красносулинском районах - по пять. На территории Новочеркасска, Зверево, Новошахтинска, Таганрога, Мясниковского, Егорлыкского и Чертковского районов - по четыре. Столько же инфицированных - в Миллеровском, Цимлянском, Орловском, Неклиновском.Положительные результаты тестов на коронавирус получили по три жителя Семикаракорского, Зимовниковского и Волгодонского районов. В Мартыновском, Песчанокопском, Аксайском, Кагальницком, Шолоховском, Веселовском, Тацинском и Ремонтненском - по два. Аналогичная ситуация - в Константиновском, Октябрьском районах, Донецке и Шахтах.Пациентами с COVID-19 стали по одному человеку в Заветинском, Матвеево-Курганском, Тарасовском, Целинском, Обливском и Боковском районах. Столько же дончан заболели на территории Пролетарского, Дубовского, Усть-Донецкого, Милютинского районов и Волгодонска.С начала пандемии диагноз подтвердился у 99 540 человек. Из них 4 674 скончались от тяжелых последствий. По информации областного правительства, все умершие страдали различными заболеваниями.