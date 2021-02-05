За сутки коронавирус выявили в 47 муниципалитетах Ростовской области

В Ростовской области коронавирус выявили в 47 городах и районах. За сутки с 8 по 9 февраля положительные тесты получили 356 человек. Почти треть из них - жители донского региона (127 инфицированных).В Таганроге и Батайске зафиксировали по 12 случаев заражения, а в Новошахтинске и Азовском районе - по 11. Диагноз подтвердился у 10 жителей Новочеркасска. Столько же человек заболели в Сальском районе, в Неклиновском - восемь. По семь человек стали пациентами с COVID-19 в Шахтах, Гуково, Мясниковском и Егорлыкском районах.В Зерноградском, Миллеровском, Белокалитвинском и Семикаракорском - по шесть случаев инфицирования. В Морозовском, Кагальницком, Тацинском районах и городах Донецк, Каменск-Шахтинский - по пять. В Волгодонске и районе заболели по четыре жителя. Аналогичная ситуация - в Красносулинском, Мартыновском, Каменском, Чертковском, Константиновском и Тарасовском.Положительные тесты на COVID-19 получили по три человека в Багаевском, Зимовниковском, Обливском, Целинском, Октябрьском и Аксайском районах. Столько же случаев инфицирования зафиксировали в Орловском, Матвеево-Курганском, а также в городах Азов и Зверево. Меньше всего заболевших оказалось в Шолоховском, Пролетарском, Цимлянском, Верхнедонском, Куйбышевском, Советском, Песчанокопском и Веселовском. На территории этих районов инфекцию подхватили по два человека.Всего за период пандемии коронавирус выявили у 66 966 жителей донского региона. Среди них 2 833 пациента не смогли побороть COVID-19. Как сообщили в областном правительстве, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.