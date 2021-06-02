Коронавирус выявили в 42 городах и районах донского региона

В Ростовской области коронавирус выявили в 42 городах и районах. Об этом рассказали в правительстве донского региона.По данным на 4 июня, коронавирус выявили у 161 дончанина. Больше всего инфицированных, как всегда, в Ростове. За сутки положительный диагноз поставили 52 ростовчанам. На втором месте по числу зараженных Батайск и девять заболевших. На третьем месте Гуково и шесть инфицированных.Меньше всего, по одному пациенту с коронавирусом, в Белокалитвинском, Боковском, Верхнедонском, Веселовском, Зимовниковском, Мартыновском, Милютинском, Морозовском, Орловском, Пролетарском, Семикаракорском, Советском, Тарасовском и Чертковском районах.Напомним, общее число заболевших с начала пандемии превысило 94,5 тысячи человек. Из этого числа жертвами COVID-19 в области стали 4488 человек.