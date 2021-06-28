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Коронавирус выявили в 40 городах и районах Ростовской области

Коронавирус выявили в 40 городах и районах Ростовской области

Коронавирус выявили в 40 городах и районах Ростовской области. Об этом сообщили на сайте правительства региона 30 июня.

Лидером по числу инфицированных вновь стал Ростов. Там за сутки с 29 по 30 июня заразились 97 человек. На втором месте находится Красносулинский район с шестью инфицированными.

Третье место разделили сразу несколько муниципалитетов. Так, в Батайске, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске и Таганроге, а также в Азовском, Зерноградском и Тарасовском районах обнаружили по пять человек.

Получше ситуация в Гуково, Аксайском, Багаевском и Кагальницком районах. Там, так же как и в Константиновском, Морозовском, Неклиновском, Сальском, Семикаракорском и Тацинском районах, заразились по четыре человека.

В Азове, Донецке, Новошахтинске и Шахтах заболели по три человека. Столько же - в Егорлыкском, Каменском, Мясниковском и Орловском, а также в Песчанокопском и Чертковском районах.

Всего по паре заболевших выявили в Зверево, Боковском, Веселовском, Дубовском и Кашарском районах. Лучше всего ситуация в Волгодонском, Зимовниковском, Мартыновском, Октябрьском, Родионово-Несветайском и Целинском районах. Там всего по одному инфицированному.

Всего за сутки заболели 224 человека. С момента появления вируса их число достигло 99 308. Из них не справились с опасной инфекцией 4 673 дончанина.

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