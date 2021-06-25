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Коронавирус выявили в 42 городах и районах Ростовской области

Коронавирус выявили в 42 городах и районах Ростовской области

В Ростовской области коронавирус нашли в 42 городах и районах области. Об этом рассказали на сайте правительства региона 29 июня.

Ростов-на-Дону вновь стал лидером по числу инфицированных. В донской столице за сутки заболели 94 человека. Второе место в списке занял Миллеровский район с семью заболевшими.

Третье место разделили сразу четыре муниципалитета: Каменск-Шахтинский, Таганрог, Аксайский и Красносулинский районы. Там опасный вирус подхватили по шесть человек. За ними с пятью инфицированными находятся Гуково, Новошахтинск, Азовский и Зерноградский районы. Похожая ситуация - в Кагальницком и Сальском районах, там инфицированных тоже пять.

Получше дела - в Батайске, Багаевском, Веселовском, Неклиновском и Чертковском районах. Там инфекция обнаружена у четырёх человек. А в Азове, Новочеркасске, Шахтах, Верхнедонском, Егорлыкском, Кашарском, Мясниковском, и Семикаракорском районах с коронавирусом пришли в поликлинику всего по три заболевших.

Всего по паре инфицированных обнаружили в Зверево, Дубовском, Песчанокопском, Пролетарском и Шолоховском районах. Лучше всего ситуация - в Донецке, Белокалитвинском, Боковском и Заветинском районах. Там, как и в Зимовниковском, Каменском, Обливском, Октябрьском, Орловском, Родионово-Несветайском, Тарасовском и Цимлянском районах нашли всего по одному заболевшему.

В среднем чаще всего заболевают дончане в возрасте от 18 до 45 лет. Их около 40% от числа всех инфицированных. Чуть больше трети больных находятся в промежутке от 45 до 65 лет. Больше 5% - дети. Люди постарше, от 66 и выше, составляют меньше пятой части, всего около 17%.

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