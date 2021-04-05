Коронавирус выявили еще у 241 жителя Ростовской области

В Ростовской области медики зафиксировали еще 241 случай инфицирования COVID-19. С начала пандемии по 7 апреля число заболевших достигло 82 522 человек.По количеству людей с подтвержденным диагнозом донской региона находится на первом месте в Южном федеральном округе и шестым - в России. Лидирующей тройкой остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На пятом и шестом местах - Нижегородская и Свердловская области. При этом разница с последней составляют менее тысячи пациентов. За минувший месяц там выявляют менее 200 инфицированных, а за последние две недели - менее 150. В Ростовской области ситуация напряженнее. За прошедший месяц ежедневный прирост дончан с COVID-19 колеблется в пределах 237-249 человек. Такими темпами регион может оказаться на пятом месте антирекордных субъектов России уже к концу апреля.Растет и число смертей от опасного вируса. За минувшие сутки скончались 25 жителей Ростовской области, а общее число умерших достигло 3 719 человек.