Коронавирус в Мексике: ростовчанка рассказала о пандемии на другом континенте

Как показала практика, для коронавируса не существует границ. Заражённые есть на пяти материках. Для каждой части света характерны отдельные черты протекания вируса. Но общим остаётся одно – и в северном полушарии, и в южном от COVID-19 погибают люди.Ростовчанка Анастасия Крицкая перебралась на другой континент примерно полтора года назад. В Мексике она занимается графическим дизайном и ведёт блог о жизни в этой стране.Анастасия рассказала Rostov.ru, как страна, подарившая миру шоколад, кукурузу и перец чили, переживает пандемию. Если в России пандемия началась в конце января, то в Мексике — спустя месяц. В то время, когда в Европе уже вовсю бушевал вирус, в океанах и морях находилось много круизных судов, которые государства отказывались принимать. Президент же Мексики решил не бросать туристов и разрешил кораблям причалить к берегам страны. Примерно через неделю стали регистрировать первые случаи заражения коронавирусом. Первые вспышки были зафиксированы в столице Мехико, затем и в других густонаселённых городах.Как и, пожалуй, везде, в Мексике в первое время тоже царила паника среди населения: люди массово скупали продукты. В некоторых магазинах покупатели оставляли полки пустыми, сметая еду, особенно фасоль (там она как в России - гречка). В течение некоторого времени нельзя было достать защитные маски и антисептические средства. Однако вскоре ситуация наладилась.Так как Мексика - небогатая страна, здесь, особенно в Мехико, много неблагополучных районов. Там начались грабежи и мародёрство. Группировка молодых людей совершала налёты на магазины и брала даже не деньги, а продукты. В последнее же время уже и о подобных происшествиях не слышно. Люди успокоились, многие сейчас даже не следят за данными о количестве заражённых. Спустя два месяца изоляции на улице стало чуть больше людей, но всё равно не столько, сколько в обычное время. Единицы не носят маски.Во всей стране закрыты магазины, торгующие товарами не первой необходимости. Организации общепита работают только на вынос или на доставку. Представителям малого бизнеса, которые занимаются продажей еды, разрешено работать в таком же режиме. Кстати, такие предприниматели - единственная группа населения, которая получает помощь от государства, - по 25 тысяч песо (порядка 77 тысяч рублей). Больше никому правительство помочь не в состоянии.Жители Мексики намного серьёзнее относятся к пандемии, чем жители России. Они действительно соблюдают дистанцию, заходят в магазин только по несколько человек, стараются не пользоваться общественным транспортом, по возможности заказывают продукты на дом. Пока планируется, что 1 июня страна вернётся к нормальной жизни.