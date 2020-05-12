Коронавирус в Мексике: ростовчанка рассказала о пандемии на другом континенте
Как показала практика, для коронавируса не существует границ. Заражённые есть на пяти материках. Для каждой части света характерны отдельные черты протекания вируса. Но общим остаётся одно – и в северном полушарии, и в южном от COVID-19 погибают люди.
Ростовчанка Анастасия Крицкая перебралась на другой континент примерно полтора года назад. В Мексике она занимается графическим дизайном и ведёт блог о жизни в этой стране.
Анастасия рассказала Rostov.ru, как страна, подарившая миру шоколад, кукурузу и перец чили, переживает пандемию. Если в России пандемия началась в конце января, то в Мексике — спустя месяц. В то время, когда в Европе уже вовсю бушевал вирус, в океанах и морях находилось много круизных судов, которые государства отказывались принимать. Президент же Мексики решил не бросать туристов и разрешил кораблям причалить к берегам страны. Примерно через неделю стали регистрировать первые случаи заражения коронавирусом. Первые вспышки были зафиксированы в столице Мехико, затем и в других густонаселённых городах.
- Режим самоизоляция ввели примерно через две недели после регистрации первых случаев. Сначала сроки ставили до конца апреля, но затем продлили до 30 мая, - говорит Анастасия. - Здесь все рекомендации (оставаться дома, носить маски, не посещать людные места и прочее) носят рекомендательный характер. Людей не «ловят» на улицах и не штрафуют, причём почти все эти рекомендации действительно выполняют.
Как и, пожалуй, везде, в Мексике в первое время тоже царила паника среди населения: люди массово скупали продукты. В некоторых магазинах покупатели оставляли полки пустыми, сметая еду, особенно фасоль (там она как в России - гречка). В течение некоторого времени нельзя было достать защитные маски и антисептические средства. Однако вскоре ситуация наладилась.
- Президент Мексики сразу озвучил чёткий план того, как правительство будет бороться с вирусом, и жители поняли, что этот план реален. Рост заболеваемости был небольшой - примерно по 100 человек в сутки, на пике - 600-700 человек. Все были к этому готовы, потому что примерная ситуация была спрогнозирована. Я не могу полностью самоизолироваться, потому что должна выгуливать собаку. И в первое время было даже немножко страшно: улицы действительно были пустыми, как в фильмах про апокалипсис.
Так как Мексика - небогатая страна, здесь, особенно в Мехико, много неблагополучных районов. Там начались грабежи и мародёрство. Группировка молодых людей совершала налёты на магазины и брала даже не деньги, а продукты. В последнее же время уже и о подобных происшествиях не слышно. Люди успокоились, многие сейчас даже не следят за данными о количестве заражённых. Спустя два месяца изоляции на улице стало чуть больше людей, но всё равно не столько, сколько в обычное время. Единицы не носят маски.
Во всей стране закрыты магазины, торгующие товарами не первой необходимости. Организации общепита работают только на вынос или на доставку. Представителям малого бизнеса, которые занимаются продажей еды, разрешено работать в таком же режиме. Кстати, такие предприниматели - единственная группа населения, которая получает помощь от государства, - по 25 тысяч песо (порядка 77 тысяч рублей). Больше никому правительство помочь не в состоянии.
- В связи с этим многие люди, лишившись работы, по-настоящему бедствуют. Простой пример: человек занимался выпечкой хлеба и каждое утро продавал его, на вырученные деньги он жил и закупал ингредиенты для следующей партии. Так как сейчас люди если и выходят из дома, то только до ближайшего магазина, представители подобных сфер занятости остались без средств к существованию.
Жители Мексики намного серьёзнее относятся к пандемии, чем жители России. Они действительно соблюдают дистанцию, заходят в магазин только по несколько человек, стараются не пользоваться общественным транспортом, по возможности заказывают продукты на дом. Пока планируется, что 1 июня страна вернётся к нормальной жизни.