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Коронавирус унес жизни еще 32 человек из Ростовской области

Коронавирус унес жизни еще 32 человек из Ростовской области
В Ростовской области увеличилось число случаев летального исхода среди пациентов ковидных госпиталей. За сутки с 9 по 10 декабря опасная инфекция забрала жизни 32 человек. Это 16 женщин в возрасте от 63 до 90 лет и 16 мужчин - от 36 лет до 91 года.

По информации регионального правительства, растет и количество новых зараженных. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 654 человек. Всего с начала пандемии заболели 182 064 человека. Большинство из них уже выздоровели. Однако есть и те, кто не смог справиться с инфекцией. От тяжелых последствий болезни скончались 9 074 жителя Ростовской области. Эти люди страдали хроническими заболеваниями. В их числе - сахарный диабет, астма, гипертония, онкология, а также аутоиммунные, сердечно-сосудистые и заболевания легких.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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