Коронавирус подтвердился у 650 человек в Ростовской области
В Ростовской области число заболевших коронавирусом снова начинает расти. С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 168 390. Из них за сутки с 18 по 19 ноября инфекцию подхватили еще 650 человек.
На первом месте по количеству зараженных впервые за долгое время оказались люди от 46 до 65 лет - 36,8%. В основном лидирующую позицию занимала молодежь от 18 до 45 лет. Однако теперь в этой возрастной категории выявили меньше случаев заболевания - 35,6%.
В числе новых пациентов с COVID-19 находятся и пенсионеры от 66 до 79 лет. По информации регионального правительства, среди инфицированных 13,2% - люди от 66 до 79 лет. Немного меньше зараженных появилось в возрасте старше 80 лет. Медики зафиксировали 4,9% случаев у пожилых жителей региона. Также вирус подхватили дети. За сутки борьбу с опасной болезнью начали 62 несовершеннолетних (9,5%).
Накануне руководитель Роспотребнадзора Ростовской области заявил, что на Дону сохраняется тенденция снижения темпа прироста заболеваемости. Однако с начала месяца антирекорды по числу зараженных обновились уже несколько раз. Исключением не стала даже нерабочая неделя, во время которой ввели полный локдаун. Несколько дней подряд прирост инфицированных действительно снижался на несколько человек. Теперь же он снова подскочил к 650.