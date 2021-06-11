Коронавирус подхватили еще 157 жителей Ростовской области

В Ростовской области увеличивается число инфицированных COVID-19. По данным на 16 июня, диагноз подтвердился еще у 157 человек. Большинство из них - молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории вирус подхватил 61 человек. Еще заболел 41 дончанин в возрасте от 46 до 65 лет. Среди пенсионеров также выявили треть случаев инфицирования. Положительные результаты тестов на COVID-19 получили 27 жителей Ростовской области от 66 до 79 лет и восемь - старше 80 лет. Также пациентами с коронавирусом стали 20 детей.За период пандемии заразились 96 714 дончан. Из них 4 581 не смог побороть опасный вирус. По информации регионального правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.