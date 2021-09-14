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Коронавирус обнаружили в 45 муниципалитетах Ростовской области

Коронавирус обнаружили в 45 муниципалитетах Ростовской области
В Ростовской области коронавирусом заболели жители 45 городов и районов. По данным на 16 сентября, большинство новых инфицированных (189 человек) - ростовчане.

В Таганроге, Сальском, Аксайском и Красносулинском районах вирус подхватили по девять человек. На территории Егорлыкского, Миллеровского, Семикаракорского, Азовского, Мясниковского и Неклиновского районов пациентами с COVID-19 стали по восемь человек. Аналогичная ситуация - в Шахтах и Батайске.

По семь случаев заражения выявили в Багаевском, Цимлянском, Верхнедонском, Константиновском районах, а также Азове и Волгодонске. В Гуково, Новошахтинске, Новочеркасске и Морозовском, Орловском, Матвеево-Курганском районах - по шесть. Немного меньше, по пять человек, заболели в Зимовниковском, Обливском, Волгодонском, Шолоховском, Чертковском и городе Каменске-Шахтинском.

Положительные результаты тестов на коронавирус получили люди, проживающие в Зверево, Донецке, а также Боковском, Мартыновском, Октябрьском, Зерноградском, Кагальницком и Веселовском районах. Борьбу с вирусом также начали по три жителя Милютинского, Пролетарского, Целинского, Белокалитвинского и Усть-Донецкого.

Диагноз подтвердился у двух человек в Кашарском районе. По столько же инфицированных - в Дубовском, Каменском, Тарасовском, Песчанокопском и Ремонтненском. На территории Родионово-Несветайского, Заветинского, Тацинского и Куйбышевского районов зафиксировали по одному случаю заражения.

Всего за минувшие сутки заболели 460 человек, а общее количество с начала пандемии достигло 131 970. По информации регионального правительства, 6 425 из них скончались от тяжелых последствий.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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