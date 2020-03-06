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Композиция «Выпускники» обойдется ДГТУ в 1,5 млн рублей

Композиция «Выпускники» обойдется ДГТУ в 1,5 млн рублей
Композиция «Выпускники» обойдется Донскому государственному техническому университету почти в 1,5 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Согласно документам вуз ищет подрядчика, который создаст скульптуру парня и девушки в мантиях. В руках выпускники должны держать дипломы с символикой ДГТУ, а девушка - букет цветов. Монумент должен быть 2 м 30 см в высоту.

Указывается, что скульптор и архитектор могут вести авторский надзор во время литейного производства и установки монумента на месте.

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