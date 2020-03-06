Композиция «Выпускники» обойдется ДГТУ в 1,5 млн рублей



Композиция «Выпускники» обойдется Донскому государственному техническому университету почти в 1,5 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.



Согласно документам вуз ищет подрядчика, который создаст скульптуру парня и девушки в мантиях. В руках выпускники должны держать дипломы с символикой ДГТУ, а девушка - букет цветов. Монумент должен быть 2 м 30 см в высоту.



Указывается, что скульптор и архитектор могут вести авторский надзор во время литейного производства и установки монумента на месте.