Компания «ЮгСтройИнвест» сдала новый дом в микрорайоне «Красный Аксай» в Ростове



В Ростове ГК «ЮгСтройИнвест» сдала новый дом в микрорайоне «Красный Аксай». В литер 8 заселились 319 семей. Среди них — 36 дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков.



Благодаря изменениям в областном законодательстве и группе компаний «ЮгСтройИнвест» 719 семей обманутых дольщиков Ростова уже до конца 2019 года будут обеспечены жильем.



Традиционно процесс вручения ключей от квартир превратился в настоящий праздник. Гостей развлекали аниматоры, для детей провели занимательные мастер-классы. Всех собравшихся угостили горячим чаем и сладостями.







Новосёлы въехали в квартиры, полностью подготовленные к косметическому ремонту. Выполнена качественная чистовая отделка, установлена система индивидуального отопления.



- Знаете, наша семья вообще не планировала переезжать. Но когда мы увидели «Красный Аксай», ознакомились с планировкой квартир, то по-настоящему влюбились, - рассказала жительница 8-го литера Ирина Обручникова. - Весь жилой комплекс удобно спланирован, из окон открывается красивый вид, и при этом он находится практически в центре города.



Сейчас жильцам нового дома осталось сделать самое интересное — наклеить обои, расставить мебель и навести уют. В шаговой доступности расположены детский сад на 160 мест, детская и спортивные площадки. Совсем скоро в «Красном Аксае» откроет свои двери школа на 1 100 учащихся.







В свободное время жильцы могут прогуляться по зелёной аллее, полюбоваться фонтанами и арт-объектами. Недалеко расположены роллердром, воркаут-зона и тренажёрный зал.



Группа компаний «ЮгСтройИнвест» - один из крупнейших застройщиков России. На юге же страны ЮСИ занимает лидирующую позицию. Компания существует на рынке уже 15 лет. За это время в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ставрополе ЮСИ сдала более 3 миллионов квадратных метров жилья, включая 148 жилых домой, девять детских садов и две школы. При строительстве каждого объекта «ЮгСтройИнвест» руководствуется многолетним опытом работы и применяет на деле весь свой потенциал.



Компания удостоена престижных федеральных наград: «Надёжный застройщик», «Лидер года», «Национальный знак качества». Также она стала победителем всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». По итогам 2018 года ЮСИ стала лучшим застройщиком в Ростове-на-Дону.

