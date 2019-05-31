В микрорайоне «Красный Аксай» компания ЮСИ сдала новый дом на 189 квартир



Группа компаний «ЮгСтройИнвест» сдала новый дом в микрорайоне «Красный Аксай». Здание на 189 квартир располагается на берегу Дона. Помимо высокого уровня комфорта 22-го литера, из его окон открывается великолепный вид на реку.



Приятная атмосфера встречает жильца прямо у дверей подъезда. В холле находится зона с камином, с высоких потолков свисают парадные люстры. В просторных светлых квартирах выполнена чистовая отделка, установлены системы тёплых полов и индивидуального отопления.



Особое внимание ЮСИ уделяет и благоустройству территории. Во дворе дома находится зона барбекю, крытый тренажёрный зал, а также детская и спортивная площадки. При этом жильцы не увидят здесь ни одной машины — для них предусмотрены места в многоуровневом паркинге, оборудованном лифтом.



Сдача 22-го литера стала, как всегда, настоящим праздником. Во дворе дома 1 июня перед собравшимися выступил музыкальный коллектив «Music Band». Под звуки арфы и скрипки гости веселились, общались друг с другом, угощались мороженным и прохладительными напитками. Помимо этого, в зоне барбекю желающие могли угоститься вкусностями. Детей развлекали аниматоры, которые подготовили для них интересные конкурсы.



Отметим, что группа компаний «ЮгСтройИнвестт» входит в число самых социально ответственных застройщиков РФ. ЮСИ обеспечивает жильцов не только комфортным жильём, но и развитой социальной инфраструктурой. Так, в «Красном Аксае» уже функционирует детский сад, полным ходом идёт строительство школы на 1100 учеников.



Компания является одним из крупнейших застройщиков России. За плечами «ЮгСтройИнвест» — 15 лет опыта. За это время было сдано в эксплуатацию 152 жилых дома, 2 школы и 9 детсадов. Вскоре ЮСИ сдаст 2 школы и 3 детских сада в Ставрополе, Краснодаре и Ростове.

