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В микрорайоне «Красный Аксай» компания ЮСИ сдала новый дом на 189 квартир

В микрорайоне «Красный Аксай» компания ЮСИ сдала новый дом на 189 квартир
Группа компаний «ЮгСтройИнвест» сдала новый дом в микрорайоне «Красный Аксай». Здание на 189 квартир располагается на берегу Дона. Помимо высокого уровня комфорта 22-го литера, из его окон открывается великолепный вид на реку.

Приятная атмосфера встречает жильца прямо у дверей подъезда. В холле находится зона с камином, с высоких потолков свисают парадные люстры. В просторных светлых квартирах выполнена чистовая отделка, установлены системы тёплых полов и индивидуального отопления.

Особое внимание ЮСИ уделяет и благоустройству территории. Во дворе дома находится зона барбекю, крытый тренажёрный зал, а также детская и спортивная площадки. При этом жильцы не увидят здесь ни одной машины — для них предусмотрены места в многоуровневом паркинге, оборудованном лифтом.
В микрорайоне «Красный Аксай» компания ЮСИ сдала новый дом на 189 квартир
Сдача 22-го литера стала, как всегда, настоящим праздником. Во дворе дома 1 июня перед собравшимися выступил музыкальный коллектив «Music Band». Под звуки арфы и скрипки гости веселились, общались друг с другом, угощались мороженным и прохладительными напитками. Помимо этого, в зоне барбекю желающие могли угоститься вкусностями. Детей развлекали аниматоры, которые подготовили для них интересные конкурсы.
В микрорайоне «Красный Аксай» компания ЮСИ сдала новый дом на 189 квартир
Отметим, что группа компаний «ЮгСтройИнвестт» входит в число самых социально ответственных застройщиков РФ. ЮСИ обеспечивает жильцов не только комфортным жильём, но и развитой социальной инфраструктурой. Так, в «Красном Аксае» уже функционирует детский сад, полным ходом идёт строительство школы на 1100 учеников.

Компания является одним из крупнейших застройщиков России. За плечами «ЮгСтройИнвест» — 15 лет опыта. За это время было сдано в эксплуатацию 152 жилых дома, 2 школы и 9 детсадов. Вскоре ЮСИ сдаст 2 школы и 3 детских сада в Ставрополе, Краснодаре и Ростове.
В микрорайоне «Красный Аксай» компания ЮСИ сдала новый дом на 189 квартирВ микрорайоне «Красный Аксай» компания ЮСИ сдала новый дом на 189 квартирВ микрорайоне «Красный Аксай» компания ЮСИ сдала новый дом на 189 квартирВ микрорайоне «Красный Аксай» компания ЮСИ сдала новый дом на 189 квартирВ микрорайоне «Красный Аксай» компания ЮСИ сдала новый дом на 189 квартирВ микрорайоне «Красный Аксай» компания ЮСИ сдала новый дом на 189 квартир

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