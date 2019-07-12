525 семей обманутых дольщиков Ростова получили квартиры от ГК «ЮгСтройИнвест»



В «Красном Аксае» с размахом отметили сдачу трех новых домов от «ЮгСтройИнвеста». Ключи от квартир в 12-й, 15-й и 16-й литерах получили 1 140 новоселов. Среди них – 525 семей, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.



Комнату для маленькой Василисы супруги Орловы выбрали сразу. В новой «трешке» пока пусто, но уже скоро новосёлы начнут здесь ремонт. И надеются, что закончат его быстро - в квартире уже выполнена качественная чистовая отделка.



- Мы всю ночь не спали, мы так долго ждали этого момента… Последнее счастливое событие - это рождение нашего младшего ребенка, и сегодня самый счастливый день. Район шикарный, нам очень нравится: все - в шаговой доступности, школа, самое главное, садик. Ребеночек вышел и пошел пешком в школу, - поделилась эмоциями счастливая обладательница квартиры в микрорайоне «Красный Аксай» Татьяна Орлова.



Семья Орловых – обманутые дольщики ЖК на Вертолетном поле. Свою квартиру они ждали девять лет. Решить квартирный вопрос стало возможным благодаря изменениям в областном законодательстве и участию группы компаний «ЮгСтройИнвест».



Значимость праздника в «Красном Аксае» подчеркнул визит донского губернатора, который лично осмотрел новые квартиры и пообщался с их владельцами, наконец-то вышедшими из категории обманутых дольщиков. По новому закону о мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства власти выделяют участок земли под строительство, а взамен застройщик предоставляет 5% от жилплощади обманутым дольщикам.



- Правительству и администрации города постоянно приходится искать способы решения проблемы обманутых дольщиков, и вот у нас появился закон, позволяющий предоставлять им жилье в новых микрорайонах. И первой компанией, сделавшей шаг нам навстречу, стал «ЮгСтройИнвест», - рассказал губернатор Василий Голубев. - Отдельно хочу поблагодарить ее руководителя Юрия Ивановича, потому что он, не задумываясь, пришел на помощь в этом вопросе и продолжает эту работу. Спасибо строителям за то, что они выполняют свои обязательства, а всем новоселам - уюта, тепла и счастья в этих домах.



К слову, по инициативе генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрия Ивановича Иванова, помимо положенных 5%, компания выделила ещё 27 дополнительных квартир.



- Группа компаний «ЮгСтройИнвест», не на словах, а на деле, раньше запланированного срока передает 525 квартир обманутым дольщикам, пострадавшим в результате деятельности недобросовестных застройщиков. Мы старались, понимали всю важность и ответственность этого проекта. Это событие имеет огромное значение как для региона, так и для компании в целом, - отметил Ю. И. Иванов.



Традиционно «ЮгСтройИнвест» сдаёт дома с благоустроенной прилегающей территорией. Во дворах установлены детские и спортивные площадки. Украшением микрорайона является аллея с фонтаном, арт-объектами и лавочки для отдыха жильцов. Кроме этого, застройщик уделяет большое внимание социальной составляющей, планируя территорию микрорайона в соответствии с градостроительными нормами и потребностями жителей. В рамках комплексной застройки вместе с домами в микрорайоне создана вся социальная инфраструктура. В «Красном Аксае» работает детский сад на 160 мест, построена школа на 1 100 учащихся.



Красочное открытие нового арт-объекта «Ключ», увлекательные активности для новоселов, мастер-классы, аквагрим для детей и игры с аниматорами, вкусные угощения – праздник для тех, кто только въезжает в свои комфортные и уютные квартиры в микрорайоне «Красный Аксай», уже по традиции «ЮгСтройИнвест» провел с особым размахом. Для отдыха гостей была организована лаундж-зона. Перед зрителями выступили танцевальные коллективы, музыкальная группа «СоюZ», аккордеонист. Все желающие угощались сладостями и напитками.

