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525 семей обманутых дольщиков Ростова получили квартиры от ГК «ЮгСтройИнвест»

525 семей обманутых дольщиков Ростова получили квартиры от ГК «ЮгСтройИнвест»
В «Красном Аксае» с размахом отметили сдачу трех новых домов от «ЮгСтройИнвеста». Ключи от квартир в 12-й, 15-й и 16-й литерах получили 1 140 новоселов. Среди них – 525 семей, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

Комнату для маленькой Василисы супруги Орловы выбрали сразу. В новой «трешке» пока пусто, но уже скоро новосёлы начнут здесь ремонт. И надеются, что закончат его быстро - в квартире уже выполнена качественная чистовая отделка.

- Мы всю ночь не спали, мы так долго ждали этого момента… Последнее счастливое событие - это рождение нашего младшего ребенка, и сегодня самый счастливый день. Район шикарный, нам очень нравится: все - в шаговой доступности, школа, самое главное, садик. Ребеночек вышел и пошел пешком в школу, - поделилась эмоциями счастливая обладательница квартиры в микрорайоне «Красный Аксай» Татьяна Орлова.
525 семей обманутых дольщиков Ростова получили квартиры от ГК «ЮгСтройИнвест»
Семья Орловых – обманутые дольщики ЖК на Вертолетном поле. Свою квартиру они ждали девять лет. Решить квартирный вопрос стало возможным благодаря изменениям в областном законодательстве и участию группы компаний «ЮгСтройИнвест».

Значимость праздника в «Красном Аксае» подчеркнул визит донского губернатора, который лично осмотрел новые квартиры и пообщался с их владельцами, наконец-то вышедшими из категории обманутых дольщиков. По новому закону о мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства власти выделяют участок земли под строительство, а взамен застройщик предоставляет 5% от жилплощади обманутым дольщикам.
525 семей обманутых дольщиков Ростова получили квартиры от ГК «ЮгСтройИнвест»
- Правительству и администрации города постоянно приходится искать способы решения проблемы обманутых дольщиков, и вот у нас появился закон, позволяющий предоставлять им жилье в новых микрорайонах. И первой компанией, сделавшей шаг нам навстречу, стал «ЮгСтройИнвест», - рассказал губернатор Василий Голубев. - Отдельно хочу поблагодарить ее руководителя Юрия Ивановича, потому что он, не задумываясь, пришел на помощь в этом вопросе и продолжает эту работу. Спасибо строителям за то, что они выполняют свои обязательства, а всем новоселам - уюта, тепла и счастья в этих домах.

К слову, по инициативе генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрия Ивановича Иванова, помимо положенных 5%, компания выделила ещё 27 дополнительных квартир.

- Группа компаний «ЮгСтройИнвест», не на словах, а на деле, раньше запланированного срока передает 525 квартир обманутым дольщикам, пострадавшим в результате деятельности недобросовестных застройщиков. Мы старались, понимали всю важность и ответственность этого проекта. Это событие имеет огромное значение как для региона, так и для компании в целом, - отметил Ю. И. Иванов.
525 семей обманутых дольщиков Ростова получили квартиры от ГК «ЮгСтройИнвест»
Традиционно «ЮгСтройИнвест» сдаёт дома с благоустроенной прилегающей территорией. Во дворах установлены детские и спортивные площадки. Украшением микрорайона является аллея с фонтаном, арт-объектами и лавочки для отдыха жильцов. Кроме этого, застройщик уделяет большое внимание социальной составляющей, планируя территорию микрорайона в соответствии с градостроительными нормами и потребностями жителей. В рамках комплексной застройки вместе с домами в микрорайоне создана вся социальная инфраструктура. В «Красном Аксае» работает детский сад на 160 мест, построена школа на 1 100 учащихся.

Красочное открытие нового арт-объекта «Ключ», увлекательные активности для новоселов, мастер-классы, аквагрим для детей и игры с аниматорами, вкусные угощения – праздник для тех, кто только въезжает в свои комфортные и уютные квартиры в микрорайоне «Красный Аксай», уже по традиции «ЮгСтройИнвест» провел с особым размахом. Для отдыха гостей была организована лаундж-зона. Перед зрителями выступили танцевальные коллективы, музыкальная группа «СоюZ», аккордеонист. Все желающие угощались сладостями и напитками.
525 семей обманутых дольщиков Ростова получили квартиры от ГК «ЮгСтройИнвест»525 семей обманутых дольщиков Ростова получили квартиры от ГК «ЮгСтройИнвест»525 семей обманутых дольщиков Ростова получили квартиры от ГК «ЮгСтройИнвест»525 семей обманутых дольщиков Ростова получили квартиры от ГК «ЮгСтройИнвест»525 семей обманутых дольщиков Ростова получили квартиры от ГК «ЮгСтройИнвест»

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