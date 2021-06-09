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Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области вырос до 0,91

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области вырос до 0,91
В Ростовской области продолжает расти коэффициент распространения COVID-19. За сутки с 10 по 11 июня он подскочил до 0,91. Накануне его значение составляло 0,87.

За последние 24 часа медики выявили 158 инфицированных коронавирусом. Всего с начала пандемии положительные результаты тестов получили 95 932 жителя донского региона. Вместе с общим числом зараженных увеличился и показатель распространения вируса.

От COVID-19 за период пандемии скончались 4 557 пациентов ковидных госпиталей. По информации областного правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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