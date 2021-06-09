Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области вырос до 0,91

В Ростовской области продолжает расти коэффициент распространения COVID-19. За сутки с 10 по 11 июня он подскочил до 0,91. Накануне его значение составляло 0,87.За последние 24 часа медики выявили 158 инфицированных коронавирусом. Всего с начала пандемии положительные результаты тестов получили 95 932 жителя донского региона. Вместе с общим числом зараженных увеличился и показатель распространения вируса.От COVID-19 за период пандемии скончались 4 557 пациентов ковидных госпиталей. По информации областного правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.