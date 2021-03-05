В Ростовской области перестал расти коэффициент распространения COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области перестал увеличиваться. За сутки с 9 по 10 марта он остался неизменным - 0,94. Этот показатель прямо пропорционален количеству людей, которые могут заболеть. Чем выше коэффициент, тем больше зараженных.Зафиксирован спад и среди ежедневного числа инфицированных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 258 человек, а общее количество достигло 75 748. Из них 3 242 пациента ковидных госпиталей скончались от осложнений. По информации областного правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями. За минувшие сутки вирус забрал жизни 13 человек: семи женщин в возрасте от 60 до 85 лет и шестерых мужчин от 66 до 82 лет.Показатель заболеваемости COVID-19 увеличивается вместе с общим числом инфицированных. За прошедшие сутки он вырос до 1 804 на 100 тысяч жителей Ростовской области.