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Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области снизился до единицы

Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области снизился до единицы

Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области снизился до единицы. Об этом сообщили в региональном правительстве 12 августа.

Это значит, что на Дону каждый инфицированный до изоляции успевает заразить в среднем ещё одного человека. При значении выше единицы Роспотребнадзор рекомендует ужесточать противокоронавирусные меры, а при уменьшении коэффициента - вновь ослаблять. До этого на отметке 1,1 показатель держался с 24 июля.

За весь период пандемии на Дону было сделано больше 3,3 миллионов текстов на коронавирус. В том числе почти 16 тысяч проведенных исследований за прошедшие сутки. Показатель заразившихся на 100 тысяч населения достиг 2743 человек.

Всего с начала пандемии опасную инфекцию подхватили уже больше 15 жителей Ростовской области. В том числе 485 заразившихся за прошедшие сутки.

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