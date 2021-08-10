Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области снизился до единицы. Об этом сообщили в региональном правительстве 12 августа.Это значит, что на Дону каждый инфицированный до изоляции успевает заразить в среднем ещё одного человека. При значении выше единицы Роспотребнадзор рекомендует ужесточать противокоронавирусные меры, а при уменьшении коэффициента - вновь ослаблять. До этого на отметке 1,1 показатель держался с 24 июля.За весь период пандемии на Дону было сделано больше 3,3 миллионов текстов на коронавирус. В том числе почти 16 тысяч проведенных исследований за прошедшие сутки. Показатель заразившихся на 100 тысяч населения достиг 2743 человек.Всего с начала пандемии опасную инфекцию подхватили уже больше 15 жителей Ростовской области. В том числе 485 заразившихся за прошедшие сутки.