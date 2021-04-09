Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области остается на отметке 0,99

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса пятые сутки сохраняет значение. По данным на 12 апреля, он равен 0,99. Показатель заболеваемости при этом продолжает расти. За последние 24 часа он увеличился до 1 992 на 100 тысяч жителей.Число инфицированных пополнили еще 238 дончан. По информации регионального правительства, большинство из них - люди в возрасте от 46 до 65 лет. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 83 720 человек. Из них 3 796 не смогли побороть вирус.Несмотря на стабильный прирост зараженных коронавирусом, в области вторые сутки не регистрируют случаев летального исхода среди пациентов с COVID-19.