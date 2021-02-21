Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области остается на отметке 0,93

В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 остается неизменным: 0,93. Показатель заболеваемости коронавирусом вырос на семь единиц. За сутки с 24 по 25 февраля он увеличился до 1 718.За последние 24 часа инфекцию подхватили еще 296 человек. Большинство из них - люди в возрасте от 46 до 65 лет (112 человек). Среди молодежи от 18 до 45 лет выявили 83 зараженных. Вирус подхватили 59 пенсионеров от 66 до 79 лет и 16 - старше 80 лет. Пациентами с коронавирусом стали 26 несовершеннолетних.Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 72 179 человек. Среди них 3 079 дончан не смогли побороть COVID-19. За минувшие сутки инфекция забрала жизни 12 женщин в возрасте от 59 до 92 лет и шестерых мужчин от 59 до 83 лет.