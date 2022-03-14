Кофейни Starbucks закрылись в Ростове

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В Ростове-на-Дону с 15 марта закрылись кофейни сети Starbucks. В городе было всего три таких заведения, и находились они разных частях города. Сотрудники накрыли кассовое и другое оборудование пленкой и разошлись по домам.- Дорогие друзья! К сожалению, Starbucks приостанавливает работу кофеен и доставки в России. Мы будем держать вас в курсе и остаемся на связи, - говорится в официальном аккаунте сети и в самих заведениях.У многих частых посетителей кафе были карточки с накопленными баллами, которыми они расплачивались. Им предложили оставить средства до открытия кофеен или вернуть деньги, обратившись в службу поддержки.Ранее в Ростовской области закрылись 30 ресторанов McDonald`s. Также с российского рынка ушли многие магазины одежды и товаров для дома европейских брендов. В их числе - IKEA, H&M, Uniqlo, Zara и другие.