Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Кофейни Starbucks закрылись в Ростове

Кофейни Starbucks закрылись в Ростове

В Ростове-на-Дону с 15 марта закрылись кофейни сети Starbucks. В городе было всего три таких заведения, и находились они разных частях города. Сотрудники накрыли кассовое и другое оборудование пленкой и разошлись по домам.

- Дорогие друзья! К сожалению, Starbucks приостанавливает работу кофеен и доставки в России. Мы будем держать вас в курсе и остаемся на связи, - говорится в официальном аккаунте сети и в самих заведениях.

У многих частых посетителей кафе были карточки с накопленными баллами, которыми они расплачивались. Им предложили оставить средства до открытия кофеен или вернуть деньги, обратившись в службу поддержки.

Ранее в Ростовской области закрылись 30 ресторанов McDonald`s. Также с российского рынка ушли многие магазины одежды и товаров для дома европейских брендов. В их числе - IKEA, H&M, Uniqlo, Zara и другие.
Фото: donday
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.